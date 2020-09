China klaagt over bezoek Amerikaanse topfunctionaris aan Taiwan HR

17 september 2020

10u44

Bron: ANP 0 Buitenland De Chinese minister van buitenlandse zaken heeft formeel een klacht ingediend bij de Verenigde Staten vanwege het bezoek van een Amerikaanse topfunctionaris in Taiwan. Het bezoek ligt gevoelig bij China, dat Taiwan ziet als een afvallige provincie.

De Verenigde Staten sturen voor de tweede keer in korte tijd een topfunctionaris naar Taiwan. Het gaat om staatssecretaris Keith Krach, de hoogste functionaris van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die het eiland in vier decennia bezoekt.

China erkent Taiwan niet als zelfstandige staat en is daarom niet blij met het bezoek. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken laat weten dat zij zullen reageren met “noodzakelijke maatregelen” op het bezoek. “We dringen de VS erop aan de extreme gevoeligheid van de Taiwanese kwestie te erkennen. China zal de nodige maatregelen nemen, afhankelijk van hoe de situatie zich ontwikkelt.” Het is niet bekend wat deze maatregelen inhouden.

Gespannen verhouding

Het bezoek van Karch zet de relatie tussen China en de VS verder op scherp. De verhouding tussen de twee grootmachten is de afgelopen tijd al onder druk komen te staan door een reeks handels-, militaire en veiligheidskwesties, én het coronavirus.

De Amerikaanse staatssecretaris komt donderdagmiddag aan in Taipei, de hoofdstad van Taiwan. Zijn bezoek neemt drie dagen in beslag. Behalve dat hij een herdenkingsdienst voor oud-president Lee Teng-hui bijwoont, zal hij ook bespreken hoe economische samenwerking versterkt kan worden.

