China, Japan en Zuid-Korea bundelen krachten voor vreedzame denuclearisering Noord-Korea

24 december 2019

11u15

De leiders van China, Japan en Zuid-Korea zijn overeengekomen nauwer samen te werken voor een vreedzame denuclearisering van Noord-Korea. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, de Japanse premier Shinzo Abe en de Chinese Premier Li Keqiang ontmoetten elkaar dinsdag op een top in Chengdu in Centraal-China.

"De drie landen zullen blijven samenwerken om het probleem op een politieke manier op te lossen", zei Li op een persconferentie in de hoofdstad van de provincie Sichuan. Moon verklaarde dat vrede tussen de twee Korea's "in het belang van de drie landen" is, berichtte het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

Abe zei dat het belangrijk is de dialoog tussen Noord-Korea en de VS in stand te houden, nu de onderhandelingen zijn vastgelopen. Ook moeten de resoluties van de VN omtrent de Noord-Koreaanse atoom- en rakettesten "helemaal" worden nageleefd.



De bezorgdheid omtrent Noord-Korea is weer toegenomen sinds Pyongyang de VS tot het jaareinde de tijd heeft gegeven iets te doen aan de sancties. Zoniet zou er een "kerstgeschenk" wachten.