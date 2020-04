China installeert camera's aan voordeur (en soms binnenshuis) bij mensen in quarantaine: “Bedreiging van privacy” LH

28 april 2020

10u14

Bron: CNN 16 In China lijken sommige lokale autoriteiten steeds verder te gaan in het controleren van burgers in coronatijden. Ze installeren camera's aan de voordeuren van mensen die in quarantaine moeten blijven, en soms zelfs binnenshuis. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN op basis van verschillende getuigenissen.

Volgens staatsomroep CCTV waren er in 2017 in heel China meer dan 20 miljoen bewakingscamera's geïnstalleerd. Maar andere bronnen suggereren een veel hoger aantal, tot 349 miljoen. Nu heeft de coronapandemie bewakingscamera's nog dichter bij het privéleven van de Chinezen gebracht, tot aan de voordeur van hun huis, en in enkele gevallen zelfs in hun appartementen. Dat blijkt uit verschillende getuigenissen die CNN verzamelde.

Toen de Ierse expat Ian Lahiffe na een reis naar Zuid-China terugkeerde naar Peking, ontdekte hij een bewakingscamera aan de muur voor de deur van zijn appartement. De 34-jarige man en zijn gezin moesten twee weken in quarantaine, een verplichte maatregel die door de Chinese overheid werd opgelegd, maar Lahiffe zei dat de camera zonder waarschuwing vooraf was geïnstalleerd aan zijn woning. "Een camera voor de deur hebben is een ongelooflijke bedreiging voor de privacy", zei Lahiffe. "Ik weet niet of het eigenlijk legaal is", stelt hij zich vragen bij de maatregel.

Voordeur verzegeld

Ook China-correspondente Leen Vervaeke, die halverwege april voor een derde keer verplicht in quarantaine moest, meldde het gebruik van camera's om burgers te controleren. "Toen ik gisteren in Peking aankwam, werd ik door mijn wijkcomité naar mijn appartement begeleid. Daarna werd de voordeur verzegeld. Dat ze dat zouden doen, hadden ze niet verteld. Andere collega’s hebben een sensor op hun deur, of een camera", aldus Vervaeke in de Volkskrant over de strenge maatregelen. “Als ik boodschappen wil laten bezorgen of het vuil wil buitenzetten, moet ik het wijkcomité bellen en vragen of ze de deur willen openen.

China heeft volgens CNN momenteel geen specifieke nationale wetgeving om het gebruik van bewakingscamera's te reguleren. De nieuwszender vroeg aan het Chinese ministerie van Openbare Veiligheid om commentaar, maar er werd niet ingegaan op het verzoek. Lokale autoriteiten gaven wel toe camera's te gebruiken bij mensen in quarantaine, onder meer omdat het "helpt bij het besparen van personeelskosten en de werkefficiëntie verhoogt".

“Enorme psychologische impact”

Sommige mensen beweren dat er ook camera's in hun huizen zijn geplaatst. Een van hen is William Zhou, die eind februari terugkeerde naar de stad Changzhou. Hij vertelt hoe een politieagent en stadsmedewerker in zijn appartement een camera geïnstalleerd hebben die op zijn voordeur werd gericht. Nadat hij de situatie had aangeklaagd, vroegen de lokale autoriteiten hem om de inspanningen van de regering om de epidemie te beheersen "te begrijpen en mee te werken". Ze vertelden hem ook dat de camera alleen stilstaande beelden zou maken als zijn deur open ging, en geen video of audio zou opnemen.

"(De camera) heeft een enorme psychologische impact", zei hij. "Ik probeerde geen telefoontjes te plegen, uit angst dat de camera mijn gesprekken zou opnemen. Ik bleef met piekeren nadat ik de slaapkamerdeur had gesloten. Het installeren van een camera in mijn huis is een enorme inbreuk op mijn privacy", zei hij. Volgens Zhou werden bij nog twee andere bewoners die in quarantaine moesten in zijn woonwijk, camera’s geïnstalleerd.

Lokale maatregel

Het lokale centrum voor epidemische controle van het district waar Zhou woont, bevestigde het gebruik van camera's om de quarantaine te handhaven, maar weigerde verdere details te geven. Onder meer in de oostelijke stad Nanjing plaatste de regering van het subdistrict Chunxi camera's bij mensen thuis, zo laten foto’s op Weibo, de Chinese variant van Twitter, zien. Het lokale centrum voor epidemische controle verklaarde dat de installatie van camera's geen verplicht beleid was, maar dat sommige regionale autoriteiten er zelf voor kozen om de ingrijpende maatregel te nemen.