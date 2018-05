China herdenkt verwoestende aardbeving in Sichuan MV

12 mei 2018

14u30

Bron: Belga 2 Op verscheidene plaatsen in China zijn zaterdag evenementen georganiseerd ter nagedachtenis van de 87.000 mensen die tien jaar geleden om het leven kwamen bij een verwoestende aardbeving in de provincie Sichuan.

Op 12 mei 2008 vond in de bergachtige provincie in het zuidwesten van China een aardbeving met een kracht van 7,9 plaats. Bij de aardbeving, één van de ergste in de geschiedenis van het land, kwamen meer dan vijfduizend kinderen om het leven die bedolven werden onder het puin van gammele schoolgebouwen. Vijf miljoen mensen raakten hun woning kwijt.

Politieke delegaties vanuit het hele land reisden zaterdag naar Sichuan om de doden te gedenken. Op een dienst in Chengdu verzekerde president Xi Jinping dat de overheid haar slagkracht op het vlak van ramppreventie gaat versterken. In scholen in de zuidelijke provincie Guangxi, bijvoorbeeld, vonden deze week evacuatieoefeningen plaats en de autoriteiten in verscheidene andere provincies pakten deze week uit met nieuw materiaal om bevingen in het oog te houden.