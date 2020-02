China heft invoertaksen op reeks Amerikaanse producten op KVDS

21 februari 2020

17u28

Bron: Belga 0 China heeft beslist om de invoerheffingen op een zestigtal Amerikaanse producten op te heffen vanaf 28 februari. De Chinese economie heeft te lijden onder de handelsoorlog met de VS en sinds begin dit jaar is daar het nieuwe coronavirus bovenop gekomen.

De opheffing geldt voor een jaar, zo maakte het Chinese ministerie van Financiën vrijdag bekend. Het gaat onder meer om medische uitrustingsgoederen, onderzoeksmateriaal, houtsoorten, mechanische pompen en onderdelen voor de luchtvaartindustrie. Over de waarde van de import gaf het ministerie geen details.

Het gaat om de tweede vrijstelling op korte tijd. Afgelopen dinsdag besliste Peking ook al om varkensvlees, soja en olieproducten uit de VS niet meer te belasten.





Door de uitbraak van het coronavirus in China heeft het land nood aan extra medisch materieel, zoals röntgenapparatuur. Daarnaast is de productie in veel fabrieken verstoord door quarantainemaatregelen. Voedingsmiddelen zijn schaarser en duurder geworden.

