China heeft al vier miljard mondmaskers uitgevoerd, "normen aangescherpt"

05 april 2020

16u38

Bron: Belga 0 China heeft sinds begin maart bijna vier miljard mondmaskers verkocht aan landen die strijden tegen de coronapandemie. Dat hebben de autoriteiten zondag gemeld.

Ondanks de sterke terugval van het aantal besmettingen in China heeft het communistische regime in Peking de bedrijven aangespoord om hun productie van medische uitrusting op te drijven, dit om de export naar landen met tekorten te verhogen.

Zo heeft China sinds 1 maart naar meer dan vijftig landen in totaal 3,86 miljard mondmaskers, 37,5 miljoen beschermende kleren, 16.000 beademingstoestellen en 2,84 miljoen testkits voor corona uitgevoerd, zo deelde douanefunctionaris Jin Hai zondag mee. De waarde van die export wordt op 1,3 miljard euro geraamd.



In verscheidene landen doken echter ook klachten op over de kwaliteit van het aangeleverde materiaal, maar de verhalen daarover "weerspiegelen niet alle feiten", zo antwoordde ambtenaar Jiang Fan van het ministerie van Handel zondag.

Normen

"Er zijn in werkelijkheid verschillende factoren, zoals het feit dat China normen heeft die verschillen van andere landen, en andere gewoonten om materiaal te gebruiken. Verkeerd gebruik kan leiden tot twijfels over de kwaliteit", stelde Jiang Fan.

Het neemt niet weg dat Peking intussen de normen heeft aangescherpt om ervoor te zorgen dat medische uitrusting voor export strookt met de normen in het land van eindbestemming.

