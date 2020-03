China haalt inwoners terug uit Italië wegens coronavirus MDG

16 maart 2020

12u17

Bron: ANP 8 De Chinese regering heeft een vlucht naar de Italiaanse stad Milaan gestuurd om Chinezen terug te halen uit het zwaar door coronavirus getroffen noorden van Italië. Dat meldt de Chinese staatsomroep CCTV.

Het vliegtuig neemt 125 toeristen en studenten mee terug naar Wenzhou in de provincie Zhejiang. Alle mensen aan boord hebben medische controles ondergaan.

Meer nieuwe besmettingen in Italië dan China

De virusuitbraak begon in november vorig jaar in de Chinese stad Wuhan en China blijft het zwaarst getroffen land. De uitbraak lijkt daar onder controle te zijn. Het zwaartepunt van de epidemie is nu verschoven naar Europa, in Italië zijn er nu meer nieuwe besmettingen gemeld dan in China.

