China haalt in VN hard uit naar Verenigde Staten: “Washington verpreidt politiek virus en desinformatie” KVE

24 september 2020

19u53

Bron: Belga 0 China heeft in een zitting van de VN- Veiligheidsraad hard uitgehaald naar de Verenigde Staten. "Genoeg is genoeg, jullie hebben al genoeg problemen voor de wereld gecreëerd", zei de Chinese VN-ambassadeur Zhang Jun, twee dagen nadat president Trump scherpe kritiek op zijn land had gespuid.

Trump zei in een toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN dat die organisatie de communistische regering in Peking aansprakelijk moet stellen voor de verspreiding van het coronavirus over de wereld.

Volgens China verspreidt Washington "een politiek virus en desinformatie. De VS moeten begrijpen dat een grootmacht zich als een grootmacht moet gedragen en dat anderen de schuld geven de problemen niet helpt op te lossen", aldus de ambassadeur. "Liegen, valsspelen en stelen" is daarbij niet behulpzaam, vervolgde hij. De VS staan volgens hem internationaal "volledig geïsoleerd. Het is tijd om wakker te worden."

De ambassadeur wees op de 200.000 coronadoden en bijna 7 miljoen besmettingen in de VS, de hoogste aantallen ter wereld. Hij zei als iemand aansprakelijk moet worden gesteld dat Amerikaanse politici zijn.

De Amerikaanse VN-ambassadeur, Kelly Craft, sprak schande van de Chinese uithalen. "Ik ben met stomheid geslagen en vol walging over de inhoud van de discussie van vandaag."