China geeft nog geen toelating: repatriëring van 200 Britten uit Wuhan loopt vertraging op SVM

30 januari 2020

10u30

Bron: Belga 0 Een vliegtuig dat ongeveer 200 Britten moet repatriëren uit de Chinese stad Wuhan is niet kunnen opstijgen omdat de Chinese overheid nog geen toelating heeft gegeven. Dat melden verschillende Britse media. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken erkent dat er vertraging is en hoopt dat de repatriëring "zo snel mogelijk" zal kunnen plaatsvinden.

De Britse regering wil vandaag 200 onderdanen weghalen uit Wuhan, de stad die het epicentrum vormt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Maar het vliegtuig dat hen terug naar het Verenigd Koninkrijk moest brengen, is nog niet kunnen opstijgen. Volgens de Britse media heeft de Chinese overheid het licht nog niet op groen gezet.

"We doen er alles aan om Britse mensen veilig vanuit Wuhan terug te brengen naar het Verenigd Koninkrijk", reageert een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken. "We staan in nauw overleg met de Chinese autoriteiten en de gesprekken zijn op alle niveaus aan de gang. Het is de bedoeling om de vlucht zo snel mogelijk te laten opstijgen.” Het Britse ministerie wijst er voorts op dat nog enkele andere landen hinder ondervinden met het organiseren van vluchten vanuit Wuhan.

Volgens een correspondent van de Britse openbare omroep BBC wil China enkel aan Britten toelating geven om het land te verlaten. Dat levert problemen op voor partners of kinderen die een Chinees paspoort hebben. De Britten die uit Wuhan geëvacueerd worden, zullen bij thuiskomst uit voorzorg gedurende veertien dagen in quarantaine gehouden worden.