China gaat strijd aan met plastic: zakjes in supermarkten verboden, rietjes in de ban NLA

19 januari 2020

19u44

Bron: Belga 13 De Chinese ontwikkelings- en hervormingscommissie heeft vandaag een ambitieus plan bekendgemaakt dat op vijf jaar tijd de hoeveelheid plastic afval in het land drastisch moet inperken. Plastic zakjes en andere wegwerpproducten worden verboden in supermarkten in de grote steden. En daar stopt het niet.

China is wereldwijd de grootste producent van plastic - het heeft een aandeel bij een derde van de totale wereldproductie van plastic. Het overgrote aandeel belandt na gebruik op stortplaatsen of vervuilt land en zee: er wordt bijna niet gerecycleerd.

Vanaf eind dit jaar mogen in de supermarkten en andere winkels in de grote metropolen geen plastic zakjes meer uitgedeeld worden. Vanaf eind 2022 geldt het verbod ook in kleinere steden. Vanaf eind dit jaar zijn, in het hele land, ook plastic rietjes verboden.



Het plan verbiedt de horeca in de grote steden ook om vanaf eind dit jaar nog plastic bestek uit te delen. In kleine steden treedt het verbod eind 2022 in werking. Ook in hotels moeten wegwerpproducten uit plastic beperkt worden. Vanaf eind 2022 mogen sterrenhotels hun gasten niet langer plastic tandenborstels of kammen aanbieden. Vanaf eind 2025 volgen alle hotels.