China gaat in "tegenaanval" na aankondigingen van Trump over veiligheidswet in Hongkong LH

01 juni 2020

13u27

China heeft vandaag aangekondigd dat het in de tegenaanval gaat na de recente verklaringen van de Amerikaanse president Donald Trump. Die wil namelijk de toegang tot het Amerikaanse grondgebied voor Chinese burgers beperken en handelssancties opleggen aan Hongkong. Het is de eerste keer dat Peking reageert sinds Trump zijn beslissingen vrijdag bekendmaakte.

De relaties tussen Washington en Peking staan al een tijdlang onder druk en de spanningen bereikten een nieuw hoogtepunt nadat het Chinese Volkscongres donderdag het licht op groen had gezet voor een omstreden veiligheidswet voor Hongkong, de autonome regio waar al maanden demonstraties tegen Peking plaatsvinden. De wet is de meest ingrijpende inmenging in de autonomie van Hongkong sinds het vertrek van de Britten en ze levert Peking veel internationale kritiek op.

China roept de VS op om hun Koude Oorlog-mentaliteit te laten varen Zhao Lijian, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken

Vrijdag verklaarde Trump dat de VS de speciale handelsstatus van Hongkong willen intrekken omdat Peking volgens Washington een "flagrante overtreding" begaat met betrekking tot de autonomie van Hongkong. De Amerikaanse maatregel zou alle akkoorden met Hongkong treffen, zoals de overlevering van gezochte personen, exportcontroles en de behandeling van Hongkong als een douanegebied afzonderlijk van het Chinese vasteland. Voorts komen er beperkingen voor Chinese studenten die naar de Verenigde Staten willen en Trump liet ook weten dat hij het universitair onderzoek in zijn land beter wil beschermen.

"Alle woorden of daden die de belangen van China schaden, zullen worden gevolgd door een harde tegenaanval", verklaarde woordvoerder Zhao Lijian van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “China roept de VS op om onmiddellijk terug te komen op hun vergissingen en om hun Koude Oorlog-mentaliteit te laten varen.”