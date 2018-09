China executeert man die negen scholieren vermoordde LB

27 september 2018

11u38

Bron: ANP, AFP 2 China heeft de man geëxecuteerd die ter dood was veroordeeld wegens het doden van negen scholieren en het verwonden van nog eens elf. De man viel in april dit jaar in de Chinese provincie Shaanxi de jongeren van een middelbare school aan met een mes.

Zhao Zewei kreeg in juli de doodstraf voor de aanval. De executie werd uitgevoerd in de stad Mizhi.

Wraak wegens pesterijen

De verdachte had gezegd dat hij was gepest toen hij op de school zat. Hij voerde de aanval uit omdat hij wraak wilde nemen. Het Hooggerechtshof oordeelde echter dat zijn motieven om anderen het leven te ontnemen verachtelijk en wreed waren en ging daarom akkoord met de doodstraf.

China geeft geen cijfers over hoeveel mensen het jaarlijks ter dood brengt.