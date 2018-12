China en VS boeken vooruitgang in handelsgesprekken bvb

23 december 2018

19u13

Bron: Belga 0 China en de Verenigde Staten hebben "nieuwe vooruitgang" geboekt in de gesprekken over het handelsevenwicht en de intellectuele eigendomsrechten. Dat heeft het Chinese ministerie van Handel vandaag aangekondigd na een telefoongesprek tussen de viceministers van beide landen.

"Op 21 december hebben China en de Verenigde Staten een telefonisch onderhoud gehad op het niveau van viceministers. Ze hebben hun standpunten over vragen als het handelsevenwicht en de versterking van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten uitgewisseld en nieuwe vooruitgang geboekt", zo staat in een mededeling van het ministerie.

China en de VS zijn verwikkeld in een genadeloze handelsoorlog sinds president Donald Trump de aanval heeft ingezet op het Chinese handelsoverschot met Washington. Begin deze maand raakten Trump en zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping het in de marge van de G20-top in Buenos Aires eens over een negentig dagen durend bestand.



Het is het tweede telefoongesprek waarvan het Chinese ministerie van Handel deze week melding heeft gemaakt. Woensdag hadden Chinese en Amerikaanse functionarissen het ook al gehad over "economische kwesties en handelskwesties".

Eerder vandaag hadden de Chinese staatsmedia al gemeld dat het Chinese parlement een nieuwe wet op buitenlandse investeringen zou voorbereiden. Die wet zou lokale overheden in China verbieden om de toegang van buitenlandse bedrijven te verhinderen en hen te dwingen om technologie over te dragen.