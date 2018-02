China en Rusland dagen steeds meer militaire machtspositie van VS uit KVE

14 februari 2018

15u34

Bron: Belga 0 China en Rusland dagen steeds meer de militaire machtspositie van de Verenigde Staten en hun bondgenoten uit. Dat blijkt uit het jaarrapport van het Internationale Instituut voor Strategische Studies (IISS) over het militaire evenwicht in de wereld. Vooral Peking blijkt ambitieuze doelstellingen na te streven.

China investeert al jaren in het leger, met het oog op de geschillen in de Oost- en Zuid-Chinese Zee. Tegelijk wil China benadrukken dat het een opkomende grootmacht is.

Zo ontwikkelde China het gevechtsvliegtuig Chengdu J-20, een toestel met stealth-eigenschappen. Zulke toestellen kunnen niet worden waargenomen door een normale radar. Voorlopig hebben enkel de Verenigde Staten zulke jets gebouwd en in dienst. Peking beschikt nu ook over een lucht-luchtraket (PL-15), aldus John Chipman, algemeen directeur van IISS.

China bouwde sinds 2000 ook meer marineschepen zoals destroyers, fregatten en onderzeeërs dan Japan, Zuid-Korea en India samen. Peking bouwt in het Oost-Afrikaanse Djibouti ook zijn eerste militaire basis in het buitenland.

Amerikaanse druk en nieuwe bedreigingen

Volgens het rapport van de denktank stijgen de Europese reële uitgaven aan defensie wereldwijd het snelst, nu regeringen veranderende bedreigingen waarnemen, zoals de opkomst van Rusland. "Europese staten zijn meer en meer bewust dat de wereld een gevaarlijke plaats is", aldus het hoofd van het IISS, John Chipman, bij de bekendmaking van het rapport.

Volgens het rapport zijn de globale militaire uitgaven in 2017 naar schatting met 0,2 procent gedaald, door besparingen in Saoedi-Arabië en Rusland en een vertraging in Azië. In Europa bereikte de jaarlijkse groei in defensie-uitgaven 3,6 procent in 2017, waarmee Europa de snelst groeiende regio is. Daarnaast gaat het snelle tempo van de modernisering van het Chinese leger onverminderd voort en is de Chinese "vooruitgang in militaire luchtvaart opmerkelijk".

De groei in de Europese defensie-uitgaven komt door de "grotere Amerikaanse druk op Europese landen om meer te doen voor hun eigen defensie", maar ook door "veranderende bedreigingspercepties", aldus Chipman.

Amerikaanse functionarissen verwachten volgens Chipman "bijkomende signalen dat Europese leiders hun eigen militaire financiering opvoeren", tijdens de vergadering van de ministers van Defensie bij de NAVO op woensdag en donderdag en tijdens de top van juli.

Het rapport stelt nog dat de groeiende Europese investeringen in defensie, nog niet afgestemd zijn op de voorbereiding van Europese troepen voor toekomstige uitdagingen. Het maant de Europese overheden dan ook aan om de focus te leggen op slimmere uitgaven en nieuwe manieren van samenwerking te ontwikkelen. "Rusland blijft de voornaamste veiligheidsbezorgdheid voor landen in het oosten en noorden van Europa."

De studie van IISS is enkele honderden pagina's dik en analyseert de militaire macht en defensie-industrie van 171 landen. Het rapport verschijnt jaarlijks. IISS is net als het SIPRI-instituut wereldwijd de leidende instelling bij de beoordeling van internationale conflicten. Het instituut is opgericht in 1958 in Londen en telt intussen ook kantoren in Washington, Singapore en Bahrein.