China en Japan houden economische top om onderlinge betrekkingen te verbeteren IB

16 april 2018

03u00

Bron: Belga 0 De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi en zijn Japanse ambtsgenoot Taro Kono zitten vandaag een bilaterale economische dialoog van hoog niveau voor. De bijeenkomst komt er te midden van de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten.

Wang arriveerde zondag al in de Japanse hoofdstad Tokio, waar hij al een onderhoud had met Kono. Het gaat om het eerste dergelijke bezoek in acht jaar. Beide landen proberen hun betrekkingen weer te verbeteren als gevolg van de handelsmaatregelen van Amerikaans president Donald Trump, die steeds meer invoerheffingen doorvoert op buitenlandse goederen.

Wederzijds bezoek

Gisteren bespraken beide ministers plannen voor wederzijdse bezoeken van Chinees president Xi Jinping en Japans premier Shinzo Abe. Beide leiders brachten nog nooit een officieel bezoek aan elkaars landen sinds ze in functie zijn.

Maandag start het overleg over toegenomen economische samenwerking.