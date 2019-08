China dreigt met tegenmaatregelen tegen nieuwe Amerikaanse tarieven jv kg

02 augustus 2019

07u30

Bron: dpa, belga 2 China hekelt de nieuwe douanetarieven die de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd op Chinese producten en dreigt tegenmaatregelen te nemen. “China is niet uit op een handelsoorlog, maar als het zover komt zal Peking niet terugdeinzen”, waarschuwde een woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Details over welke tegenmaatregelen het land overweegt, zijn er nog niet.

Eerder veroordeelde de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi de hogere invoertarieven al. "Het verhogen van tarieven is zeker geen constructieve maatregel om economische en handelsgeschillen op te lossen", aldus de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi, in de marge van de top van Zuidoost-Aziatische landen in Bangkok.



De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, is ook op de top in Bangkok. Hij haalde er uit naar het Chinese staatseconomische model en handelspraktijken.

Amerikaanse tarieven

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde gisteren aan dat de Verenigde Staten douanetarieven van 10 procent zullen hanteren op nog eens 300 miljard dollar aan Chinese goederen, vanaf 1 september. China en de VS voeren nochtans overleg om het handelsconflict op te lossen, maar dat leverde nog geen concrete resultaten op.



In de entourage van Trump wordt gevreesd dat Peking de gesprekken probeert te rekken tot aan de volgende presidentsverkiezingen. Ook het feit dat de Chinezen niet meer Amerikaanse landbouwproducten afnemen, zou bij Trump in het verkeerde keelgat zijn geschoten.