China dient een klacht in bij Wereldhandelsorganisatie wegens Amerikaanse invoerheffingen ttr

02 september 2019

17u27

Bron: belga 0 buitenland China heeft een klacht ingediend bij de Wereldhandelsorganisatie na het van kracht worden zondag van nieuwe Amerikaanse invoerheffingen op Chinese producten. Dat heeft China vandaag gemeld.

"Deze Amerikaanse heffingen vormen een ernstige schending van de consensus die de leiders van onze beide landen bereikt hadden in Osaka (Japan) eind juni tijdens de G20-top", aldus het Chinese ministerie van Handel.

"China is erg misnoegd en hier resoluut tegen gekant. Conform de regels van de Wereldhandelsorganisatie zal China zijn legitieme rechten en belangen stevig beschermen", klinkt het in een persbericht. De klacht werd ingediend bij het orgaan van de Wereldhandelsorganisatie voor geschillenbeslechting.

China en de Verenigde Staten zijn sinds ruim een jaar verwikkeld in een handelsoorlog.