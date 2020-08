China dient al sinds juli vaccin tegen corona toe aan mensen met risicoberoep Joeri Vlemings

24 augustus 2020

13u27

Bron: The Guardian 7 De hele planeet wacht vol ongeduld op een vaccin om ons te beschermen tegen Covid-19. Maar in China zijn ze vorige maand al begonnen met het toedienen van een potentieel vaccin aan burgers. Niet als klinische studie, maar in het echte leven. Een primeur. Begunstigden zijn Chinezen die een verhoogd risico lopen op een besmetting, zoals gezondheidswerkers.

Als het op een mogelijke besmetting met het coronavirus aankomt, behoren onder anderen gezondheidswerkers en grenswachters tot een groep die een risicojob uitoefent. De Chinese overheid laat het als “gebruik in noodgevallen” wettelijk toe om die mensen te vaccineren tegen het nieuwe coronavirus, ook al is er in de hele wereld nog geen enkel wetenschappelijk goedgekeurd vaccin voorhanden.

En dat dóét China dan ook. Zheng Zhongei, hoofd van het wetenschaps- en technologiecentrum van de Nationale Gezondheidscommissie, verklaarde gisteren op de staatstelevisie dat China al sinds vorige maand enkele risicovolle beroepsgroepen aan het vaccineren is. Aangezien de coronapandemie als noodsituatie geldt, mag dat in China dus ook wettelijk, zij het in beperkte mate. Toeval of niet: inmiddels stelde het land al zeven dagen op rij geen nieuwe lokale besmettingen met SARS-CoV-2 meer vast.

Het is, voor zover gekend, de eerste keer dat China een potentieel vaccin toedient buiten klinische studies om. Over welk kandidaat-vaccin het gaat, is niet meegedeeld, noch hoeveel mensen ermee worden behandeld. Volgens Zheng is dit “gebruik in geval van nood” erg goed omkaderd: mensen geven eerst hun schriftelijke toestemming, staan voortdurend onder medische controle en er zijn verscheidene reddingsscenario’s uitgewerkt. Hij voegde eraan toe dat China nog voor de herfst en winter deze tests verder wil uitbreiden naar andere doelgroepen.

De Wereldgezondheidsorganisatie volgt meer dan 170 kandidaat-vaccins tegen SARS-CoV-2 op. Verscheidene daarvan komen uit China en zitten al in testfase drie van de klinische studie. In die fase wordt het potentiële vaccin toegediend aan duizenden mensen om het wetenschappelijk te testen op veiligheid en werkzaamheid.

In juni ging de Chinese overheid nog op zoek naar vrijwilligers in staatsbedrijven waarvan het personeel vaak het vliegtuig neemt om twee vaccins uit te testen. Het staatsbedrijf China National Biotec Group (CNBG) kreeg de goedkeuring om in de Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Peru, Marokko en Argentinië zijn vaccin op mensen te testen en doet dat intussen op 20.000 vrijwilligers. SinoVac en CanSino Biologics voeren ook overzeese proeven uit in Rusland, Indonesië en Brazilië. Twee weken geleden beweerde Rusland als eerste natie een afgewerkt coronavaccin klaar te hebben.

