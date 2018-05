China censureert tatoeages en homokoppel in uitzending Eurovisiesongfestival ADN

10 mei 2018

16u21

Bron: Belga 3 Het Eurovisiesongfestival is via onlinekanalen ook in China te volgen, maar de eerste halve finale is alvast niet zonder censuur tot bij de kijker geraakt. Beelden van regenboogvlaggen, een homokoppel en van een getatoeëerde artiest werden zorgvuldig bewerkt.

De eerste halve finale van de liedjeswedstrijd vond dinsdag plaats in Lissabon. Woensdag waren de beelden ook te bekijken op het Chinese webplatform MangoTV. De Chinezen zouden evenwel geen beelden te zien hebben gekregen van de Albanese zanger Eugent Bushpepa, die een overduidelijke tatoeage op zijn arm heeft staan. Ook de Ierse act, die een romantische dans tussen twee mannen bevatte, zou geweerd zijn.

Wanneer er beelden van het publiek werden genomen, werd er eveneens ingegrepen: alle regenboogvlaggen - het bekende symbool van de holebigemeenschap - werden geblurd. Een woordvoerder van de tv-zender Hunan TV, die verantwoordelijk is voor het internetplatform, zegt "niet op de hoogte te zijn" van het feit dat er in de beelden geknipt werd. Overigens hebben zowel Albanië als Ierland zich geplaatst voor de finale van het Eurovisiesongfestival. MangoTV kon niet meedelen of beide acts zaterdag wel uitgezonden worden.

Homoseksualiteit wordt bij de - voornamelijk stedelijke - bevolking in China steeds meer aanvaard. Maar in films en tv-series blijft het onderwerp een taboe.

Tatoeages zijn nog maar sinds januari verboden in tv-uitzendingen. Als gevolg van die maatregel moeten de voetballers van het nationale elftal van China gedwongen aangepaste kledingstukken dragen, om hun tattoos te verbergen.