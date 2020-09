China breidt massa-arbeidprogramma in Tibet grondig uit: “Tibetanen gedwongen tot loonarbeid” NLA

22 september 2020

11u27

Bron: Reuters 0 China stuurt groeiende aantallen van Tibetaanse landbouwers van hun akkers naar nieuw gebouwde trainingscentra waar ze tot fabrieksarbeiders worden opgeleid. Dat schrijft het persagentschap Reuters. Het programma lijkt sterk op dat van in Xinjiang, dat mensenrechtenorganisaties gedwongen arbeid noemen.

Peking heeft quota opgezet voor massatransportaties van Tibetaanse landbouwers naar Tibet en andere delen van China. Dat blijkt uit meer dan honderd rapporten van de Chinese media, beleidsdocumenten van overheidsbureaus in Tibet en handelsaanvragen die tussen 2016 en 2020 werden ingediend. Reuters kon al die documenten inkijken. De quota duiden op een snelle groei van het Chinese initiatief om loyale arbeiders voor de Chinese industrie aan te werven.

In een mededeling op de website van de Tibetaanse overheid vorige maand stond dat meer dan een half miljoen mensen werden opgeleid als deel van het programma in de eerste zeven maanden van 2020. Dat komt overeen met zo'n 15 procent van de bevolking van de westelijke regio. Daarvan werden bijna 50.000 mensen naar jobs binnen Tibet overgeplaatst, een paar duizend naar andere delen van China. Velen van hen eindigen in laagbetaald werk, zoals textielarbeid, bouw en landbouw.

(Lees verder onder de foto)

“Gedwongen arbeid”

Adrian Zenz, een onafhankelijke onderzoeker die al stukken over Tibet en Xinjiang publiceerde, noemt de praktijken “de sterkste, duidelijkste en gerichte aanval op de traditionele Tibetaanse samenleving sinds de Culturele Revolutie” van 1966 tot 1976. Hij publiceerde nu een rapport over het beleid. “Tibetanen worden gedwongen tot loonarbeid, terwijl hun levensstijl uit nomadisme en landbouw bestaat.”

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkende aan Reuters dat het om gedwongen arbeid gaat. Volgens hen kiezen de arbeiders er vrijwillig voor en worden ze op de juiste manier gecompenseerd voor hun werk. “Mensen noemen dit ‘gedwongen arbeid' omdat zij hun eigen motieven hebben. We hopen dat de internationale maatschappij de feiten zal respecteren en niet geleid wordt door leugens”, staat in een statement van het ministerie.

Economie boosten

Mensen van de landbouw naar industrie verschuiven is een belangrijk onderdeel van China’s strategie om de economie een duwtje in de rug te geven en armoede te verkleinen. Mensenrechtenorganisaties zeggen dat het in gebieden als Xinjiang en Tibet, waar groepen etnische minderheden leven en die een geschiedenis van onrust kennen, echter om ideologische trainingen gaat. Ook de overheidsquota en het bestuur dat aan militaire praktijken doet denken, zouden volgens hen suggereren dat het om dwangarbeid gaat.

China kreeg de macht over Tibet in 1950 toen Chinese troepen de regio binnenvielen. Peking noemt dat een “vredevolle bevrijding”. Sinds de annexatie is Tibet een van de meest beperkte en gevoelige gebieden van het land.