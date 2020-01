China bouwt in sneltempo noodziekenhuis van 25.000 m² voor slachtoffers van coronavirus SVM

24 januari 2020

08u39

Bron: Belga 0 China is in de stad Wuhan, het epicentrum van de uitbraak van het coronavirus, begonnen met de bouw van een noodziekenhuis. Het hospitaal met een oppervlakte van 25.000 vierkante meter moet binnen tien dagen klaar zijn. Dat meldt het persagentschap Nieuw China.

Het ziekenhuis zal uitsluitend patiënten opvangen die besmet zijn geraakt met de mysterieuze longziekte.

Wuhan -met 11 miljoen inwoners- is gisteren in lockdown gegaan. Inwoners mogen zich niet meer verplaatsen buiten de stad.

Zesentwintig mensen in China zijn intussen overleden aan het coronavirus. Bij de SARS-epidemie van 2003 werd in Peking ook een ziekenhuis in recordtempo opgetrokken.

Naar schatting meer dan 30 miljoen Chinezen zijn vlak voor de vakantie ingrijpend beperkt in hun bewegingsvrijheid. Jingzhou (5,6 miljoen inwoners), Xiaogan (5 miljoen) en Dangyang (470.000) zijn drie nieuwe metropolen waar het openbaar vervoer stilgelegd werd. Daarmee zijn samen met de provinciehoofdstad Wuhan minstens elf steden zo goed als van de buitenwereld afgesloten.

Ook het attractiepark Disneyland in Shanghai, de grootste stad van China, heeft tot nader order de deuren gesloten. “Ons enige doel is de epidemie te voorkomen en de gezondheid te vrijwaren”, staat op de website te lezen.

