China bouwt immense antenne van 3.700 km²: dat is vijf keer zo groot als New York

31 december 2018

08u45

Bron: ANP 3 China heeft een gigantische antenne gebouwd van 3.700 vierkante kilometer, ofwel vijf keer zo groot als de stad New York. Het duurde dertien jaar om de antenne te bouwen, die extreem laagfrequente radiogolven kan uitzenden.

Officieel is het apparaat bedoeld voor burgerdoeleinden, onder meer om aardbevingen te meten. Maar ook de Chinese defensie kan de antenne gebruiken, meldt de South China Morning Post. Duikboten kunnen honderden meters onder het wateroppervlakte de radiogolven oppikken, waardoor het niet langer noodzakelijk is boven water te komen.

De Chinese overheid doet geheimzinnig over de precieze locatie van de 3.700 vierkante kilometer waar de antenne op staat. Waarschijnlijk bevindt die zich in de regio Huazhong, in het centrum van het land, waar zo'n 230 miljoen mensen wonen. Het complex oogt van bovenaf als een elektriciteitscentrale.



Critici zijn bezorgd over het effect van de antenne op de volksgezondheid. De radiogolven zouden kankerverwekkend kunnen zijn.