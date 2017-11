China bouwt al elf jaar aan deze ‘omgekeerde wolkenkrabber’. En hij is bijna klaar avh

18u52

Bron: Daily Mail 0 Atkins Zo moet het Intercontinental Shimao Hotel eruitzien wanneer het eindelijk af is. In 2006 begon het Britse bouwbedrijf Atkins aan het InterContinental Shimao Hotel in Shanghai, maar na elf jaar is het nog altijd niet klaar. Het gaat dan ook om een moeilijk en verschrikkelijk duur project: werklui moeten negentien verdiepingen in een diepe ravijn zien te bouwen om zo het effect van een omgekeerde wolkenkrabber krijgen. Normaal gezien zou het hotel volgend jaar de eerste gasten kunnen ontvangen, na een investering van liefst 386 miljoen euro.

Op dronebeelden is te zien dat de bouw van het InterContinental Shimao Hotel eindelijk in een stroomversnelling komt. Een team van 5.000 werkkrachten werkt al elf jaar aan het gebouw, maar het project is zo moeilijk dat er lange tijd maar weinig vooruitgang werd geboekt. Maar in mei 2018 kan het hotel eindelijk haar eerste gasten ontvangen.

Atkins Dronebeelden tonen hoe de bouw evolueert.

Verdiepingen onder water

Het hotel ligt aan een aangelegd meer en de onderste twee verdiepingen zullen volledig onder het wateroppervlak liggen. Het complex heeft 370 kamers die enkel gegoede mensen zich zullen kunnen veroorloven. Een nacht in de goedkoopste kamer zal 230 euro kosten. Verder is er ook een groot zwembad, een fitnesszaal, verschillende restaurants en conferentiezalen.

Atkins Zo zal het hotel eruitzien wanneer het af is.

'Verborgen hotel'

Het is ook de bedoeling dat het hotel volledig in het landschap opgaat. Op het dak zullen bomen worden geplant, zodat het hotel bijna enkel vanop het meer zichtbaar is. Een huzarenstukje.

Atkins Het hotel is bijna enkel zichtbaar vanop het meer.

Atkins Een huzarenstukje.