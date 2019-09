China boos over ontmoeting van Duitse minister met boegbeeld van protest in Hongkong LH

10 september 2019

12u44

Bron: Belga 0 China toont zich misnoegd over de ontmoeting van Heiko Maas, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, met activist Joshua Wong, het boegbeeld van het protest in Hongkong.

China zegt "resoluut gekant" te zijn tegen het feit dat de Duitse regering "een separatist uit Hongkong heeft toegelaten tot zijn grondgebied om er anti-Chinese activiteiten te ontplooien", zei de woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Hua Chunying.

Volgens haar heeft China "plechtig geprotesteerd" tegen de ontmoeting van minister Maas met Wong op een evenement in Berlijn.

De protesten in het financiële centrum van Azië zijn al drie maanden aan de gang. De voormalige Britse kolonie is semiautonoom sinds haar terugkeer naar China in 1997 en heeft meer vrijheden dan het eigenlijke China. Maar veel inwoners vrezen dat Peking die vrijheden steeds meer inperkt.