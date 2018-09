China beschuldigt Zweden van schending mensenrechten en eist excuses voor "mishandeling" toeristen jv

17 september 2018

14u11

Bron: The Guardian 0 Peking eist verontschuldigingen van Stockholm omdat de Zweedse politie drie Chinese toeristen "brutaal" zou "mishandeld" hebben. China beschuldigt Zweden zelfs van het schenden van de mensenrechten.

Het begon allemaal op 2 september met onenigheid over het inchecken van een Chinees gezin in een hotel in Stockholm. De familie Zeng kwam even voor middernacht aan op hun logeerplaats, enkele uren voor ze de kamer geboekt hadden. Ze mochten eerst wachten in de lobby, maar werden uiteindelijk het hotel uitgezet. Dat gebeurde met de hulp van de Zweedse politie.

De drie Chinese familieleden reageerden erg theatraal op straat. De zoon riep in het Engels: "Dit is moord, dit is moord". Beelden daarvan circuleerden op het internet. In een bizarre clip liggen de drie luid jammerend op de grond. De moeder schreeuwt: "Red me".

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade "benadrukten plechtig" - zo stellen ze zelf - bij de Zweedse overheid dat "het optreden van de politie het leven van Chinese burgers ernstig in gevaar bracht en de basisrechten van de mens schond".

De relaties tussen China en Zweden zijn de laatste tijd gespannen. Vorige week was de Tibetaanse leider Dalai Lama - door China beschouwd als een gewelddadige separatist - op bezoek in Zweden. En China houdt ook nog altijd de Zweedse uitgever van Chinese afkomst, Gui Minhai, gevangen.

130 miljoen views

De zoekterm 'Chinese toeristen mishandeld door Zweedse politie' leverde al meer dan 130 miljoen views en 85.000 posts op de Chinese microblog Weibo op. Een gebruiker vindt het naar eigen zeggen een "schande" dat de Chinese overheid dit incident aanwendt als voorwendsel om ophef te veroorzaken, ingegeven door het bezoek van de Dalai Lama aan Zweden. "Dit is nog gênanter dan het gedrag van de familie zelf", klinkt het. Een andere schrijft op WeChat: "Die mensen denken dat de wereld rond hen draait, en anders gaan ze maar op de grond liggen en schreeuwen ze om hulp."

De zoon beweert dat hij aan het hotel gevraagd had om zijn ouders, die met hun gezondheid zouden sukkelen, te laten wachten in het gebouw tot hun kamer klaar zou zijn. Het personeel stond dat niet toe en belde de politie, waarop de zoon begon te flippen. De manager van het hotel zegt dan weer dat het gezin een dag te vroeg ter plaatse was, maar weigerde weg te gaan. Even na middernacht werd de politie erbij gehaald omdat de Chinese toeristen verbale bedreigingen uitten. "We kunnen niet toestaan dat ons personeel bedreigd wordt en dat andere gasten daar hinder van ondervinden", verklaarde de manager.