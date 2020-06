China beschuldigt twee Canadezen formeel van spionage ttr

19 juni 2020

07u28

Bron: belga 0 China heeft twee Canadezen die sinds december 2018 in hechtenis zitten, in staat van beschuldiging gesteld op grond van de nationale veiligheid.

Michael Kovrig, een gewezen diplomaat die voordien op post was in Peking, en consultant en zakenman Michael Spavor, een specialist inzake Noord-Korea, worden vervolgd wegens spionage en het overmaken van staatsgeheimen, zo maakte het parket bekend.

De twee mannen werden in december 2018 opgepakt, enkele dagen na de arrestatie in Canada op vraag van de Amerikaanse justitie van Meng Wanzhou, de financieel directeur van het Chinese telecomconcern Huawei. Meng, de dochter van de Huawei-oprichter, wordt er door de Verenigde Staten van beticht de Amerikaanse sancties tegen Iran te hebben omzeild. Haar aanhouding eind 2018 was het begin van een diplomatieke crisis zonder voorgaande tussen Ottawa en Peking.

De procedure tegen de twee Canadezen wordt in het westen in hoofdzaak aanzien als een represaille van China, wat de Volksrepubliek krachtig ontkent. China zegt een "rechtsstaat" te zijn, ook al blijft de justitie onder de invloed van de communistische partij.

Peking heeft meermaals laten verstaan dat de vrijlating van Meng Wanzhou een absolute voorwaarde is voor een verbetering van de relaties met Ottawa.