China beschuldigt de Raad van Europa van “steun aan terrorisme” ses

29 augustus 2019

14u41

Bron: Belga 0 China heeft de Raad van Europa donderdag beschuldigd van “steun aan terrorisme”. Het land vindt het niet kunnen dat een opgesloten Oeigoerse intellectueel geselecteerd wordt voor de Europese Vàclav Havel mensenrechtenaward.

Ilham Tohti is een Oeigoerse moslim afkomstig uit Xinjiang in het noordwesten van China, waar moslims (nu nog) de meerderheid van de bevolking uitmaken. In 2014 werd hij veroordeeld voor separatisme tot een levenslange gevangenisstraf.

De Raad van Europa kondigde deze week aan dat hij in aanmerking komt voor de mensenrechtenprijs. De andere genomineerden zijn een advocaat uit Tadjzikistan en een jongereninitiatief uit de Balkan.

“Criminele handelingen vergoelijken”

Maar de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Geng Shuang, vindt dat onterecht en stelt dat de 49-jarige hoogleraar economie “een separatist was die terrorisme ondersteunt”. “Deze benoeming is bedoeld om zijn criminele handelingen te vergoelijken en de mensenrechtengemeenschap te misleiden,” zei hij. “We roepen de betrokken instelling op om deze nominatie in te trekken en te stoppen met het ondersteunen van separatistische activiteiten en terrorisme.”

Interetnische dialoog

De Raad van Europa ziet het helemaal anders. Die verklaart dat Ilham Tohti “al meer dan 20 jaar gewerkt heeft aan het verbeteren van de situatie van de Oeigoerse minderheid en het bevorderen van de interetnische dialoog en het begrip in China”. Dat terwijl China door mensenrechtenorganisaties ervan wordt verdacht tot een miljoen mensen te hebben geïnterneerd in heropvoedingskampen. Het gaat daarbij voornamelijk om Oeigoeren en andere moslimminderheden.