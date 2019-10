China beschuldigt Apple van hulp aan betogers Hongkong ttr

09 oktober 2019

11u01

Bron: belga 0 Apple ligt onder vuur in China. Het Amerikaanse bedrijf steunt volgens de Chinese krant People's Daily de betogers in Hongkong door de app HKmap.live in zijn App Store toe te laten. Die app zou het mogelijk maken om de bewegingen van de politie te volgen, "waardoor de relschoppers in Hongkong verder geweld kunnen plegen".

"De app beweert transportinformatie aan te bieden, maar wordt eigenlijk gebruikt om de locatie van de politie vrij te geven, waardoor de relschoppers in Hongkong verder gewelddaden kunnen plegen", aldus de krant. "Dat Apple toestemming gaf voor de app, helpt de relschoppers duidelijk."

De Chinese krant klaagt ook over de aanwezigheid van een liedje in de Apple Music store waarin gepleit wordt voor de onafhankelijkheid van Hongkong van China.

Protesten

In juni ontstond massaal protest omdat de regering van Hongkong een wet wilde aannemen die uitlevering van verdachten aan China eenvoudig zou maken. In China is geen onafhankelijke rechterlijke macht en beklaagden worden er vrijwel nooit vrijgesproken. De regering van Hongkong heeft het wetsvoorstel over de uitlevering onder druk van het massaprotest weer ingetrokken, maar de protestbeweging richt zich nu onverminderd tegen de invloed van China in het algemeen.

De voormalige Britse kroonkolonie Hongkong werd in 1997 overgedragen aan China, onder voorwaarde dat Hongkong nog zeker vijftig jaar een aparte autonome status zou hebben. Hongkong heeft een westers rechtsstelsel en de economie drijft op de internationale vrijhandel. De vier maanden van vaak gewelddadige protesten berokkenen de economie grote schade.