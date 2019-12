China bedreigt Duitsland met sancties als Huawei wordt uitgesloten van 5G-netwerk kv

15 december 2019

03u38

Bron: Belga 0 Wu Ken, de Chinese ambassadeur in Duitsland, zegt dat zijn land met tegenmaatregelen komt als de Duitsers techbedrijf Huawei uitsluiten als leverancier van apparatuur voor het 5G-netwerk. Dat besluit zou mogelijk gevolgen kunnen hebben voor de Duitse auto-industrie die jaarlijks miljoenen auto's verkoopt in China.

De Duitse overheid is bezig met het opstellen van veiligheidsregels voor 5G-netwerken. Het is onduidelijk of die regels zo worden opgesteld dat Huawei uitgesloten wordt. Dat bedrijf wordt door verschillende westerse landen beticht van te nauwe banden met de Chinese overheid. Die zou Huawei-apparatuur gebruiken om te spioneren in het Westen.

"Als Duitsland een besluit neemt dat leidt tot uitsluiting van Huawei van de Duitse markt, dan zal dat gevolgen hebben", zei Wu Ken tijdens een bijeenkomst van de Duitse krant Handelsblatt. "De Chinese regering zal niet werkeloos toekijken."



De ambassadeur wijst erop dat de Duitse automobielindustrie vorig jaar goed was voor een kwart van de 28 miljoen auto's die in China zijn verkocht. "Kunnen we zeggen dat Duitse wagens niet langer veilig zijn omdat we nu in de positie zijn dat we onze eigen auto's kunnen produceren? Nee. Dat is puur protectionisme.”