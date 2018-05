China bant kinderprogramma Peppa Pig wegens "negatieve invloed" kg

01 mei 2018

Bron: Business Insider, The Guardian 1 Eén van de grootste videoplatformen van China, Douyin, heeft alle video’s van Peppa Pig verwijderd. Eerder zei de Chinese overheid dat het kinderprogramma een “negatieve invloed” zou kunnen hebben op kinderen.

Over het weekend werden ruim 30.000 video’s met verwijzingen naar Peppa Pig van het Chinese videoplatform Douyin gehaald. Voortaan krijgt het Britse kinderprogramma een plaatsje op de lijst van gebande content, naast geweld, naaktbeelden en gokspelen.

"Verslaafd"

Het is niet helemaal duidelijk of de censuur gebeurde uit eigen beweging van het videoplatform, of op vraag van de Chinese overheid. Die gaf eerder al te kennen dat het niet opgezet was met de populariteit van Peppa Pig. Volgens de Global Times, het nieuwsmedium dat gerund wordt door de staat, zou het programma “een negatieve invloed” kunnen hebben op de jongste generatie als ze er te veel aan blootgesteld werden. Onder andere rapporteerde de krant enkele gevallen van ouders die zeiden dat hun kinderen “verslaafd” raakten aan de tv-show.

Luilakken

De tekenfilm is echter niet enkel populair onder kinderen. Peppa Pig werd de afgelopen jaren een symbool voor de shehuiren-subcultuur: een stroming van jongeren die zich afzetten tegen de typische Chinese waarden. “Ze zijn ontembare luilakken die het tegenwicht vormen voor de jonge generatie die de [Communistische] Partij probeert te cultiveren," aldus de Global Times.

Op sociale netwerken deelden jongeren hun (nep)tattoos van het varkentje en verspreidden ze aangepaste beelden van het programma - af en toe met een gewelddadig of pornografisch tintje.

Het is niet de eerste keer dat een kinderprogramma op de zwarte lijst belandt in China. Eerder bande het land al afbeeldingen van Winnie de Poeh, onder andere omdat ze gebruikt werden door Chinese dissidenten om president XI Jinping te bekritiseren.