China: 11 nieuwe besmettingen in Peking, einde van de opflakkering in zicht ttr

26 juni 2020

06u15

Bron: belga 1 In China zijn er dertien nieuwe besmettingen met het Coronavirus geregistreerd, waarvan elf in Peking, waar het virus deze maand opnieuw is opgeflakkerd. Experts denken dat er over tien dagen geen nieuwe besmettingen meer zullen bijkomen in de hoofdstad.

Op 11 juni is een nieuwe besmettingshaard vastgesteld in Peking. Die wordt in verband gebracht met een voedselmarkt. Sindsdien zijn er 282 nieuwe besmettingen geregistreerd. Er werden strenge maatregelen uitgevaardigd om een nieuwe verspreiding te voorkomen. Enkele wijken werden in lockdown geplaatst, scholen werden gesloten en niet-essentiële verplaatsingen waren verboden.

Lees ook. Vlamingen in Peking getuigen: “De Chinezen zijn paranoïde. Ze zeggen dat de buitenlanders het virus hebben binnengebracht” (+)

Meer over China

Coronavirus

Peking

politiek