Chili zet dit jaar tweeduizend criminele migranten uit

IB

26 juni 2018

05u25

Bron: Belga

4

De Chileense overheid is vrijdag gestart met het uitzetten van migranten zonder papieren met een gerechtelijk verleden of die een celstraf uitzitten. Dat meldt president Sebastian Piñera. "We verwachten ongeveer 2.000 uitzettingen tegen het einde van jaar", aldus regeringswoordvoerder Cecilia Pérez.