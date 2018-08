Chili verbiedt plastic zakjes: handelaars riskeren zware boete kv

03 augustus 2018

21u56

Bron: Belga 1 Chili heeft als eerste land in Zuid-Amerika het gebruik van plastic zakken in winkels verboden. Enkel de exemplaren die gebruikt worden om voedsel hygiënisch of langer te bewaren, zijn nog toegelaten.

Grote bedrijven krijgen zes maanden de tijd om de wet toe te passen, terwijl kleine handelszaken nog twee jaar de tijd hebben om zich aan te passen. Nadien riskeren ze een boete van 370 dollar per plastic zak die aan de klant wordt overhandigd.

"We hebben zonder twijfel een grote stap voorwaarts gezet om van Chili een schoner land te maken", verklaarde president Sebastian Piñera vandaag.

De Chileense kust, zo'n 4.000 kilometer lang, is vooral in de winter het schouwtoneel van heel wat afval dat op de stranden aanspoelt. Vooral plastic zakjes vormen daarbij een probleem.

"In de Oceaan tussen Chili en Peru zijn er plastic eilanden van bijna twee miljoen vierkante kilometer, dat is de omvang van Mexico", meent de Chileense minister van Milieu. Volgens haar is niet alleen de hoeveelheid plastic een probleem, maar ook het feit dat dit materiaal nog honderden jaren in de natuur blijft, "terwijl het slechts dertig minuten wordt gebruikt".

Meer over Chili

milieu

milieuvervuiling