Chili sluit zich aan bij Zuid-Amerikaanse WK-bid IB

15 februari 2019

00u49

Bron: Belga 0 Chili heeft zich aangesloten bij het bid van drie Zuid-Amerikaanse landen om het WK voetbal in 2030 te organiseren. Dat hebben de regeringen van Argentinië, Paraguay, Uruguay en Chili vandaag in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt.

Het Zuid-Amerikaanse kwartet krijgt wellicht concurrentie van het Verenigd Koninkrijk met Ierland en van een gezamenlijk project van Marokko, Algerije en Tunesië. Ook het Balkankwartet Griekenland, Bulgarije, Roemenië en Servië overweegt een kandidatuur.

In 2030 bestaat het WK honderd jaar. Het eerste WK werd in 1930 in Uruguay gehouden, waarbij het gastland Argentinië in de finale versloeg.