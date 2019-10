Chili schort tariefverhogingen metro op na protesten in hoofdstad IB

20 oktober 2019

02u24

Bron: ANP, Belga 1 De Chileense regering zal de tariefverhogingen voor de metro opschorten na aanhoudende protesten in hoofdstad Santiago. Dat heeft president Sebastian Pinera bekendgemaakt in een toespraak die op de nationale televisie werd uitgezonden. Om de protesten in te dammen wordt er een avondklok ingesteld die geldt van acht uur ‘s avonds tot zeven uur ‘s morgens.

Het besluit komt na weken van protesten in de hoofdstad tegen de verhogingen. In een televisietoespraak zei de Chileense president Sebastian Pinera zich “nederig te voegen naar de wens van zijn landgenoten. Ik ben niet bang om naar hun stem te luisteren. Zo zijn democratieën gebouwd.”

Volgens de president moet er een noodwet komen om de tariefverhoging terug te draaien en zullen er gesprekken plaatsvinden over “de moeilijke situatie”. “De prioriteit van onze regering is het verzekeren van de openbare orde en de veiligheid van de Chilenen”, aldus Pinera. Hij erkende dat de manifestanten “goede redenen” hebben om te protesteren. “Maar niemand, niemand, heeft het recht te reageren met brutaal illegaal geweld zoals diegenen die meer dan 78 metrostations in Santiago hebben verwoest, in brand gestoken of beschadigd.”

Noodtoestand en avondklok

Vrijdagnacht stelde Piñera na hevige onlusten, waarbij zeker zestien bussen in vlammen opgingen, winkels werden geplunderd en diverse gebouwen in brand werden gestoken, nog de noodtoestand in voor de hoofdstad.

Als gevolg van de noodsituatie heeft de nationale voetbalbond dit weekend de wedstrijden opgeschort. Het leger zal gaan patrouilleren in de probleemgebieden in de stad met 7 miljoen inwoners. Ook is inmiddels een avondklok ingesteld in Santiago en directe omgeving tussen acht uur 's avonds en zeven uur 's morgens. “Na analyse van de situatie en de excessen die vandaag hebben plaatsgevonden, heb ik besloten de vrijheden en het verkeer op te schorten met een avondklok”, zei de verantwoordelijke generaal Javier Iturriaga del Campo.

Chili is een van de rijkste landen in Latijns-Amerika, al kent het land ook een grote ongelijkheid tussen arm en rijk. De kosten van levensonderhoud staan hoog op de politieke agenda. De onrust begon toen de regering twee weken geleden de prijzen van het metrokaartje verhoogde van 800 naar 830 peso’s, een stijging van omgerekend 4 eurocent. Daarop gingen scholieren en studenten de barricades op.