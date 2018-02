Chili schakelt Franse topadvocaat in voor uitlevering ex-guerillero TK

19 februari 2018

08u31

Bron: Belga 0 Chili zal een bekende Franse advocaat onder de arm nemen om de uitlevering te eisen van een vroegere guerillero die levenslang kreeg voor de moord op de rechtse senator Jaime Guzman in 1991. Guzman was een van de ideologen van de militaire dictatuur van de Chileense generaal Augusto Pinochet (1973-1990).

Het Chileense gerecht veroordeelde de ex-guerillero, Ricardo Palma Salamanca, tot levenslang voor de moord. Vorige week donderdag werd hij opgepakt in Frankrijk, waar hij op doorreis was, vanwege een internationaal aanhoudingsbevel van Chili. Het gerecht liet hem dit weekend evenwel vrij onder voorwaarden.

De regering in Santiago nam daarop een "beroemde Franse advocaat" onder de arm, maar een naam maakte ze niet bekend. De advocaat zal samenwerken met de directeur juridische zaken van het Chileense ministerie van Buitenlandse Zaken in de uitleveringsprocedure, zegt de Chileense minister van Buitenlandse Zaken. "We gaan de procedures van het Franse gerecht strikt opvolgen", zegt de minister. Het Spaanse persagentschap EFE zegt dat de ambassadrice van Chili in Parijs al de nodige stappen zette.

Ontsnapt uit gevangenis

Palma Salamanca is een gewezen leider van het Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), de vroegere gewapende vleugel van de communistische partij in Chili. De beweging had tot doel het uiterst repressieve regime van Pinochet omver te werpen. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, destijds bondgenoten van dictator Pinochet, beschouwden FPMR evenwel als een terroristische organisatie.

Palma Salamanca, bijgenaamd 'El Negro', is vandaag 48 jaar. In 1996, twee jaar na zijn opsluiting, ontsnapte hij uit de gevangenis in Santiago aan boord van een helikopter met drie andere FPMR-leiders. Lange tijd ontbrak ieder spoor van de man. Vorig jaar werd overigens Raul Escobar nog opgepakt in Mexico, een ex-guerillero die ook betrokken was bij de moord op Guzman.