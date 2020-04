Chilenen die genezen zijn van coronavirus krijgen certificaat om zich vrij te bewegen kv

Bron: Belga 0 Chili gaat aan patiënten die het coronavirus hadden en genezen zijn verklaard een certificaat geven, zodat zij zich vrij kunnen bewegen zolang de lockdownmaatregelen gelden. Dat meldt de Chileense minister van Gezondheid Jaime Mañalich. In totaal zijn al 1.274 patiënten genezen verklaard.

"Vanaf volgende week gaan we een certificaat geven (aan de mensen die genezen zijn, red.). Deze mensen kunnen een grote hulp zijn voor de gemeenschap", aldus de minister, die stelde dat ex-patiënten die immuun zouden zijn aan het virus de economie weer kunnen laten draaien.

Chili telde volgens de meest recente cijfers van zondag 5.974 bevestigde coronagevallen, van wie er 57 overleden zijn. 1.274 werden genezen verklaard. Volgens Mañalich is een persoon genezen verklaard als hij 14 dagen nadat hij besmet raakte negatief test op het virus.



Ook in andere landen en steden, zoals Parijs, wordt gedacht aan dergelijke certificaten.

De Chileense autoriteiten gaan de certificaten nog niet meteen uitdelen. Ze willen eerst nieuwe, snelle testen in gebruik nemen waarmee gekeken kan worden wie antistoffen heeft opgebouwd tegen het virus. Dat moet in de komende twee weken gebeuren.

Het gebruik van die tests is niet onomstreden. Experts waarschuwen dat nog onduidelijk is of de aanwezigheid van de antistoffen betekent dat iemand langdurig immuun is. Als het nieuwe coronavirus zich gedraagt als andere virale ziekten, is het mogelijk dat genezen patiënten immuun zijn aan het virus, maar dat is nog niet bewezen. Ook staat de betrouwbaarheid van sommige tests ter discussie.