Chileense 'superdieven' vliegen 12.000 kilometer om in Nederland in te breken Koen Voskuil

16 juni 2018

11u43

Bron: AD.nl 0 De Lanzas Chilenos vliegen meer dan 12.000 kilometer om in te breken. Kenners waarschuwen: "Dit is de nieuwe generatie. Ze worden steeds gewelddadiger. Ze hebben geen normen en waarden meer."

Knetterstoned en met inbraakplannen kwamen ze een Amsterdamse coffeeshop uitgelopen. Met de auto reden ze naar Brabant, waar ze die koude februarinacht verschillende woningen leegroofden. Het derde doelwit, een rijtjeshuis in de gemeente Nuenen, leek een makkelijke klus: raampje in, geld en sieraden grijpen en wegwezen. Maar deze keer schrok een buurvrouw wakker.



Toen er zwaailichten opdoemden, sprongen de drie Chilenen in hun auto. Plankgas reed de 40-jarige bestuurder weg. Door rood licht ging het, over provinciale wegen en over fietspaden, om de politieauto af te schudden. Tijdens de vlucht gooiden de andere twee sieraden naar buiten.



Tien kilometer verderop, in Aarle-Rixtel, ging het mis. De auto slipte, sloeg over de kop en kwam met een harde plons in een sloot terecht. Een blaffende politiehond zorgde dat de bont en blauwe Chilenen niet via het weiland weg durfden te rennen.

Zakkenrollers

De 79-jarige Chileense journalist en schrijver Eduardo Labarca schudt zijn hoofd als hij over de dollemansrit hoort. "Dit hoort niet bij de werkwijze van de oude generatie Lanzas Chilenos. Dat waren zakkenrollers, de beste ter wereld. Drank en drugs waren onder werktijd absoluut verboden, net als het gebruik van wapens. Dan lag je er meteen uit. Maar dit zijn de kleinzonen van de Lanzas van toen. Die breken in en kunnen zéér gewelddadig zijn."



Labarca heeft net zijn derde roman voltooid over de Lanzas Chilenos, Spaans voor ‘de Chileense speren’. Hij noemt ze ‘de grootste Chileense avonturiers ooit’. "Veel Lanzas zijn geboren in achterstandswijken. Maar ze zijn uitgekookt en intelligent, in staat om moeiteloos de wereld rond te reizen. Schotland Yard, de FBI en de Franse Sureté beschouwen hen als de allerbesten binnen hun vak."

Geboren in achterstandswijken, maar uitgekookt en intelligent, in staat om de wereld rond te reizen Eduardo Labarca

Gouden Rolex

De schrijver baseert zijn verhalen op gesprekken met Lanzas, toen hij vluchtend voor het dictatoriale regime van Augusto Pinochet door Europa zwierf. Zo ontmoette hij een zakkenroller in de tram van Wenen, die hij een pilsje aanbood. De man vertelde hem dat hij zich zorgen maakte over zijn vrouw. Ze zat ziek in een Oostenrijkse gevangenis. Hij vroeg de journalist contact op te nemen met de Chileense consul.



Via de consul regelde Labarca dat de vrouw naar haar thuisland kon terugvliegen. Een week later sprak hij de zakkenroller weer, die hem uit dank een gouden Rolex van naar schatting 20.000 euro in de hand drukte. ",Voor jou. Eerlijk verdiend." Labarca antwoordde dat hij het geschenk niet kon aannemen en trouw bleef aan zijn goedkope Casio-horloge. Voordat de Chileen wegliep, zei hij: "Als in Chili iemand je lastigvalt, laat het weten. Ik los het voor je op."

FBI-directeur gerold

Al in de jaren veertig en vijftig waren de Lanzas Chilenos de beste zakkenrollers, vertelt Labarca. Er wordt beweerd dat La Yuyita, de meest beruchte zakkenrolster in de Chileense historie, erin slaagde om in de metro van New York de portemonnee van de directeur van de FBI te rollen. "Natuurlijk weten we niet zeker of dat is gebeurd, maar het verhaal is te mooi om niet te vertellen."



Waarom de Lanzas de beste dieven ter wereld zijn? Ze zijn meesters in vermommingen, zegt Labarca. Ze kleden zich bijvoorbeeld als zakenmannen en passen moeiteloos in de wereld van vijfsterrenhotels. Ze eten mee in de ontbijtzaal en aan het eind zijn alle handtassen weg. "Stuur een Chileen een week naar Buenos Aires en hij spreekt met een Argentijns accent. Ik denk dat het komt omdat Chilenen nauwelijks een eigen identiteit hebben. In het buitenland probeert elke Chileen zich aan te passen."

Stuur een Chileen een week naar Buenos Aires en hij spreekt met een Argentijns accent Eduardo Labarca

Contant geld

Het ging de Lanzas altijd om contant geld. "Creditcards verkochten ze of gooiden ze weg. Het buitgemaakte geld stuurden ze terug naar Chili. In hun woonplaats, meestal de gemeenten even buiten Santiago, waren de Lanzas mensen van aanzien. Ze reisden, spraken vreemde talen en woonden in de grootste huizen."



Ook de jongste generatie Lanzas Chilenos stroopt nog steeds Europa af. De mensen zijn er rijker dan in Chili, dus er valt meer te halen. Maar er is nog een voordeel: wie gepakt wordt, zit tenminste in een goede gevangenis, waar je gratis naar de tandarts kunt om je gebit te laten oplappen.

Werkterrein

Vanwege de taal opereren de meeste Lanzas in Spanje. In 2016 arresteerde de Guardia Civil er 275 Chileense dieven. Daar zitten nog steeds zakkenrollers tussen, maar ook steeds meer inbrekers en overvallers. Volgens Labarca zijn de Lanzas van werkterrein gewisseld, omdat zakkenrollen steeds minder loont. "De reden is simpel. Niemand loopt meer met cash op zak."



Volgens de Spaanse recherche werken de Chilenen steeds korte periodes samen, in wisselende groeperingen. Dan verkassen ze weer. "Het gevaar schuilt in hun mobiliteit", zegt recherchechef Jordi Ollé in de krant El País. Dat beaamt de 37-jarige advocate Laura Amor uit Barcelona, die sinds 2007 Lanzas bijstaat. "Ze hebben me gebeld uit Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk én Nederland."



Het afgelopen jaar arresteerde de Nederlandse politie tenminste 13 Chilenen. Zo stond de politie in Amstelveen afgelopen winter voor een raadsel: het aantal woninginbraken was er explosief gestegen. In december werd zelfs het recordaantal van 59 gehaald. De puzzel werd opgelost na de arrestatie van zeven Chileense dieven. "We vermoeden dat ze in groepsverband werkten", zegt politiewoordvoerder Jean Fransman. Het onderzoekloopt nog.

Waslijst

Schrijver Eduardo Labarca waarschuwt Nederlandse gezinnen nadrukkelijk voor de nieuwe generatie Lanzas. "Vergis je niet. Ze worden steeds gewelddadiger." Zoals de drie Chileense twintigers die eind januari inbraken in het Overijsselse Kamperveen en het Gelderse plaatsje ’t Loo Oldenbroek. Navraag bij de Chileense politie leert dat het om zware criminelen gaat, die een waslijst aan veroordelingen hebben voor drugshandel, bankroven en gewapende overvallen.



Labarca heeft moeite om sympathie op te brengen voor de Lanzas van nu. "Ze hebben geen normen en waarden meer. In hun wijken is het klimaat verhard. Ze handelen in drugs , er zijn gangs ontstaan en mensen dragen wapens. Het toenemend geweld in Chili nemen ze ook mee naar Europa."