Chileense president veroordeelt politiegeweld: "Buitensporig veel geweld gebruikt"

18 november 2019

03u31

Bron: Belga, ANP 0 De Chileense president Sebastian Pinera heeft vandaag voor het eerst het optreden van de politie, tijdens de demonstraties van de afgelopen weken, veroordeeld. "Er is buitensporig veel geweld gebruikt. Misdaden werden gepleegd en de rechten van allen werden niet gerespecteerd", zei de president tijdens een toespraak tot de bevolking.

Officieren van justitie onderzoeken meer dan duizend vermoedelijke misbruikzaken, die variëren van martelingen tot seksueel misbruik, gepleegd door politieagenten en militairen. "Ondanks onze vastberadenheid en voorzorgsmaatregelen om de mensenrechten te beschermen, zijn in sommige gevallen protocollen niet nageleefd", aldus Pinera.

“Er zal geen straffeloosheid heersen, niet voor hen die zich schuldig maakten aan buitensporig geweld en niet voor hen die (...) misbruiken hebben gepleegd”, voegde Piñera er aan toe. Hij verwees hiermee enerzijds naar de vernielingen die door de meest radicale manifestanten werden aangericht en anderzijds naar het geweld dat door de ordediensten werd gebruikt naar aanleiding van de demonstraties.

lees verder onder de foto:

Mensenrechtenschendingen

Chili is al weken het toneel van grootschalige protesten. Die begonnen na tariefsverhogingen in het openbaar vervoer. Demonstranten beklagen zich onder meer over de stijgende kosten van hun levensonderhoud en sociale ongelijkheid in het meest welvarende land van Zuid-Amerika. De betogers eisen naast meer sociale rechtvaardigheid ook een nieuwe grondwet. De huidige dateert van 1980, toen het land een dictatuur was onder Augusto Pinochet.

Bij het protest vielen in totaal al 22 doden en meer dan 2.000 gewonden. Vijf overlijdens zijn toe te schrijven aan het optreden van de politie. De vele beschuldigingen van mensenrechtenschendingen ten aanzien van de politie in Chili noopte de Verenigde Naties tot het sturen van een onderzoeksmissie.

Ook waarnemers van Amnesty International zijn inmiddels ter plaatse.