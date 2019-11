Chileense president kondigt maatregelen aan om geweld tijdens protesten te stoppen ttr

07 november 2019

21u33

Bron: belga 0 De Chileense president Sebastian Pinera heeft vandaag een pakket maatregelen aangekondigd om de publieke orde in zijn land te herstellen, na weken van antiregeringsprotesten die gepaard gaan met vernielingen en plunderingen.

Op televisie kondigde Pinera zwaardere straffen aan voor plunderaars, relschoppers die hun gezicht bedekken en betogers die wegen blokkeren. Burgers zullen ook makkelijker vandalisme kunnen aangeven en er wordt een nieuw veiligheidsteam opgericht.

De sociale onrust in Chili begon op 18 oktober, toen de regering de prijzen voor het openbaar vervoer verhoogde. Al snel ontaardde ze in nationaal protest tegen de diepe sociale ongelijkheid in het land. De aankondiging van sociale maatregelen en een regeringsherschikking kon de betogers niet sussen, in de plaats daarvan willen zij grondwettelijke hervormingen.

Geweld

Aan de betogingen komt veel geweld te pas. Er werden al metrostations in brand gestoken, en handelszaken afgebrand of geplunderd. De schade wordt geschat op meer dan 1 miljard dollar. Ook kregen twee agentes een molotovcocktail in het gezicht.

De nieuwe veiligheidsmaatregelen werden aangekondigd nadat een rechtbank in Santiago gisteren zei een klacht te behandelen tegen Pinera en andere hooggeplaatsten. Zij zouden de veiligheidsdiensten hebben toegestaan om mensenrechtenschendingen te plegen tijdens de protesten, gaande van illegale arrestaties en seksueel geweld tot moord.

Bekijk ook:

Chileense agentes krijgen molotovcocktail in gezicht

Meer over Sebastian Pinera