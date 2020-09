Chileense ‘mollen’: Geen teken van leven onder puin in Beiroet PVZ RL

05 september 2020

23u36

Bron: ANP, Belga 4 UPDATE Het Chileense zoekteam dat aan het werk is in de puinhopen van Beiroet heeft geen overlevenden meer gevonden in een ingestort gebouw in de wijk Gemmayze. En er is ook geen teken van leven meer, meldt de leiding van het reddingsteam dat al drie dagen aan het zoeken is.

Geavanceerde apparatuur detecteerde eerder deze week een teken van leven in een oud pand dat is ingestort door de verwoestende explosie van een maand geleden in de haven van Beiroet. Ook een speurhond sloeg aan, maar een zoekactie leverde tot nog toe niets op.

“Technisch gezien kunnen we zeggen dat er geen teken van leven is in het gebouw”, aldus Lermanda, de leider van het Chileense reddingsteam, de zogenaamde ‘Topos’ (‘mollen’ in het Spaans). “We hebben 95 procent van het gebouw gecontroleerd. Alleen het voetpad, dat ook vol puin ligt, ontbreekt. Er kan een lichaam liggen, maar we hebben het niet gevonden.”

Lermanda zei dat twee reddingswerkers door een tunnel naar beneden waren gegaan. Zo konden ze eindelijk uitsluiten dat er nog iemand binnen was. Ook liet hij weten dat vrijdag nog een nieuw teken van leven werd waargenomen, maar dat ze er vervolgens achterkwamen dat dat signaal door hun eigen reddingswerkers werd veroorzaakt.

Bij de explosie vielen 190 dodelijke slachtoffers en werd een groot deel van de stad verwoest. Daarnaast worstelt het land met de corona-epidemie en een zware economische crisis.



