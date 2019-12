Chileens vliegtuig met 38 inzittenden van de radar verdwenen en allicht neergestort IB

10 december 2019

04u14

Bron: Reuters 4 Een Chileens militair vliegtuig met 38 mensen aan boord, dat onderweg was naar een basis op Antarctica, is gisteren verdwenen. Dat laat de luchtmacht weten in een mededeling. Die gaat ervan uit dat het vrachtvliegtuig neergestort is.

Om 16.55 uur lokale tijd (20.55 uur Belgische tijd) was het vliegtuig opgestegen in de stad Punta Arenas in het uiterste zuiden van het land, verduidelijkt de luchtmacht. Om 18.13 uur lokale tijd werd het radiocontact verbroken. De alarmfase is afgekondigd.

“Meer dan zeven uur nadat het contact is verbroken, gaat de Chileense luchtmacht ervan uit dat het C-130 Hercules-vliegtuig is neergestort”, klinkt het.

Het vliegtuig was onderweg naar de belangrijkste basis van Chili op Antarctica, de basis Presidente Eduardo Frei Montalva. Aan boord zaten 38 mensen: 17 leden van de crew en 21 passagiers. Het vliegtuig voerde ondersteunende logistieke taken uit en vervoerde materiaal en personeel naar de basis, klinkt het in de mededeling.

President Sebastián Piñera is “geschokt” door de verdwijning van het militaire vliegtuig. Hij kondigde op Twitter aan dat hij naar Punta Arenas zal afreizen om toe te zien op de “zoekoperaties en de inzet van de reddingsteams”.

Vamos con ministro @gblumel rumbo a Cerrillos.Consternados con desaparición de avión Hércules de la @FACh_Chile que viajaba con 38 pasajeros rumbo a la Antártica desde Punta Arenas.Desde ahí,junto a Ministro @mindefchile monitorearemos búsqueda y despliegue de equipos de rescate Sebastian Piñera(@ sebastianpinera) link