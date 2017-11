Chicago wil gsm-gebruik bij oversteken van de straat verbieden KV

22u03

Bron: Belga 4 Thinkstock In de eerste helft van dit jaar kwamen al 27 voetgangers in Chicago om het leven. In het stadhuis van de Amerikaanse stad Chicago ligt een voorstel op tafel om boetes uit te delen aan wie een smartphone aan het gebruiken is bij het oversteken van een straat, zo heeft Fox News vandaag bericht.

De maatregel past in een campagne om "verstrooide" voetgangers aan te pakken. Wie een eerste keer zondigt riskeert 90 dollar boete, wie recidiveert 500 dollar.

Uitgezonderd van de voorgestelde regel zijn bijvoorbeeld mensen die een noodnummer bellen.

Volgens Fox zijn in de eerste helft van dit jaar in de industriestad 27 voetgangers omgekomen tegen 1 in dezelfde periode van 2016.



Critici vinden dat het niet aan het stadsbestuur toekomt om het gedrag van voetgangers te reguleren.