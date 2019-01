Chicago deze week kouder dan Antarctica: “Griezelig”, zegt Vlaamse inwoner Leentje KV

29 januari 2019

19u48 0 Nagenoeg de hele VS rillen momenteel onder extreme temperaturen. 250 miljoen Amerikanen - 77 procent van de totale bevolking - wonen in gebieden waar het kwik momenteel onder nul zakt. In Chicago is het deze week kouder dan in Antarctica, het noorden van Alaska of Siberië. De Vlaamse stadsgids Leentje De Leeuw neemt met haar gezin voorzorgsmaatregelen om zich voor te bereiden op de extreme koude.

Vooral het noorden en het hart van de VS krijgen deze week te maken met extreem koude temperaturen. In Chicago daalt het kwik deze week tot -33 graden Celsius. Reken daar nog de wind bij – Chicago heeft niet voor niets de bijnaam ‘The Windy City’ – en de gevoelstemperatuur daalt tot -45°C.

De Chicago River, die de stad doorkruist en uitmondt in het 500 kilometer lange Lake Michigan, is nagenoeg volledig dichtgevroren. Zelfs het meer begint geleidelijk te bevriezen. JB Pritzker, de gouverneur van de staat Illinois waarin Chicago gelegen is, kondigde ondertussen de noodtoestand af.



Ook het openbare leven in de stad bevriest. Scholen blijven morgen wegens de extreme koude dicht en enkel wie echt de weg op moet, begeeft zich buiten. Door sneeuw en ijs ligt alles er immers gevaarlijk glad bij. Meer dan 3.000 vluchten in de VS zijn afgeschaft.

Prentjes

“Het is hier echt chaos, griezelig eigenlijk”, zegt Leentje De Leeuw vanuit haar appartement in de West Loop, een hippe buurt langs de westoever van de Chicago River. “Maar Amerikanen overdrijven ook wel graag. Sowieso is het binnen blijven geblazen en als je binnen blijft is er eigenlijk geen probleem”, reageert ze. “Nu -45 is wel heel koud en als je buiten bent, kan dat heel gevaarlijk zijn.”

Gisteren gaf ze als reisgids nog een rondleiding door de stad. “De sneeuw is niet erg”, aldus Leentje. “Daar leer je tegen kunnen en ze strooien overal goed.” Maar de fietstochtjes die ze in de zomer organiseert, zijn nu geen optie. De koudste rondleiding die ze ooit gaf was bij -30°C, maar dan ga je gewoon overal binnen en kleed je je daar op: “Daar zijn prentjes van: als het zo koud is als nu, dien je vijf laagjes te dragen.”

Het is hier echt chaos, griezelig eigenlijk. -45 is wel heel koud en als je buiten bent, kan dat heel gevaarlijk zijn. Leentje De Leeuw, stadsgids Chicago

Sneeuwdag

De school van haar zoontje León blijft morgen gesloten. Vandaag werden de naschoolse activiteiten al geannuleerd. Andere scholen in de stad bleven deze week in de stad al dicht door de hevige sneeuwval. Maar openbare scholen in Chicago die gesloten blijven, moeten dat aan het einde van het schooljaar ook inhalen. Elke “snow day” is dus een dag minder zomervakantie en daar is León natuurlijk minder blij om.

Haar man Michaël is vanmiddag boodschappen gaan doen om een voorraad eten en drinken in te slaan. Leentje heeft voor de zekerheid ook een voorraadje kaarsen ingeslagen, mocht de elektriciteit het laten afweten.

Openbare leven valt stil

Ook verschillende universiteiten, musea en veel restaurants blijven morgen dicht. Toneelvoorstellingen zijn afgeschaft. Veel ‘food delivery services’ gaan niet de baan op. Wie toch een koerier belt, wordt gevraagd om ter compensatie hogere fooien te geven.

Veel mensen werken gewoon thuis. Dat is in de VS veel meer de gewoonte dan in België.

Het koude weer heeft ook zijn voordelen. Een keer gezellig midden in de week onder je deken kruipen, in plaats van je in de ratrace te begeven.



Leentje De Leeuw, stadsgids Chicago

De stad doet er wel alles aan om de inwoners te beschermen tegen de koude, vertelt Leentje. Zo zijn er ‘warming centers’ geopend waar daklozen, alleenstaande senioren en andere kwetsbare mensen terecht kunnen. Ook kolonies zwerfkatten worden opgevangen in speciaal opgerichte centra. Wie zijn hond moet uitlaten, kan terecht in veel dierenwinkels en op daken van appartementsgebouwen waar een verwarmde omgeving wordt voorzien om te vermijden dat de dieren en hun baasjes onderkoeld geraken. “Er wordt zelfs aan de ‘furry friends’ gedacht”, zegt ze.

“Maar het koude weer heeft ook zijn voordelen”, lacht Leentje. “Een keer gezellig midden in de week onder uw deken kruipen, in plaats van je in de ratrace te begeven. Even met z’n drieën een filmpje kijken, weg van de stress van alledag.”