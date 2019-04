Chiara (22) stapt na ruzie uit op pechstrook en wordt dodelijk aangereden, reisgenoot (35) is verdachte mvdb

16 april 2019

17u57

Bron: AD.nl 0 Een Nederlandse (22) is zaterdagochtend in alle vroegte om het leven gekomen op de Duitse snelweg A31, vlak bij de grens met Nederland. Chiara van Zeijderveld verliet na een ruzie de wagen waarin ze zat, liep de rijbaan op en werd vervolgens geschept door een voorbijkomende auto.

Het Duitse openbaar ministerie vervolgt de 35-jarige man bij wie Chiara in de auto zat. Hij wordt ervan verdacht niet te hebben ingegrepen toen de jonge vrouw uit Ermelo (provincie Gelderland) midden op de snelweg de auto wilde verlaten.

Hoewel openbaar aanklager Alexander Retemeyer de man, een goede bekende van Chiara, officieel als verdachte aanmerkt, acht de officier de kans klein dat hij ook daadwerkelijk wordt vervolgd. Omdat er geen getuigen zijn, kan de verdachte volgens Retemeyer gemakkelijk verklaren dat Chiara bijvoorbeeld onwel werd en daarom uitstapte. “We willen nog wel graag de getuigen uit Nederland horen”, aldus de officier. “Tot nu toe heeft de verdachte niets verklaard.’”



Die Nederlandse getuigen zijn een vriendin van Chiara, met wie ze samen naar dancing Index in het Duitse Schüttorf was geweest, en een vriend van de verdachte.



Op het lichaam van Chiara is gisteren autopsie gepleegd. De uitslag wordt over enkele weken verwacht. Eerder verklaarde de Duitse politie dat de Ermelose veel had gedronken. Volgens Retemeyer doet dit niets af aan de ernst van het snelwegdrama. “Het is een mega-verdrietige zaak”, aldus de aanklager. De verdachte had overigens geen geldig rijbewijs.



Vooralsnog gaat de openbaar aanklager ervan uit dat Chiara zelf de 35-jarige man heeft gebeld om te vragen of hij haar kon ophalen. Vervolgens zou de man met de vriend naar de discotheek zijn gereden, waar hij ruzie met haar kreeg. Tijdens de daaropvolgende autorit escaleerde de ruzie. Ze zetten de auto stil op de vluchtstrook en Zeijderveld stapte uit. Daarna werd ze aangereden. De automobiliste die haar aanreed, wordt niet vervolgd.