Cheyenne (16) breekt arm en jukbeen nadat 'killerclown' haar stuipen op het lijf jaagt Sven Van Malderen

12 oktober 2018

14u23

Bron: De Telegraaf 1 In de Nederlandse gemeente Nieuwegein is een meisje (16) van haar scooter gevallen nadat ze schrok van een zogenaamde 'killerclown'. Ze brak daarbij haar arm en jukbeen. "Cheyenne lag bewusteloos op de grond. We zijn enorm geschrokken", vertelt haar moeder Judy in 'De Telegraaf'.

De 24-jarige dader beweert dat het om een grap onder vrienden ging. Hij wilde hen laten schrikken en zou het slachtoffer naar eigen zeggen niet eens opgemerkt hebben.

De familie van Cheyenne Spinhoven spreekt die versie echter met klem tegen. "Ze reed rond 21 uur samen met een vriendin op een scooter. Hij liep heel bewust met dat clownsmasker achter hen aan."

"Ook hersenschudding"

In de haast om weg te rijden, kwam Cheyenne ten val. Ze verloor het bewustzijn, haar vriendin verwittigde daarop de hulpdiensten. "Naast een gebroken arm en jukbeenderen hield ze er ook een hersenschudding en veel schaafwonden aan over. Ze kan zich nauwelijks wat herinneren", stelt Judy.

Op camerabeelden is te zien hoe de 'killerclown' samen met twee andere jongens op pad was. "Natuurlijk is dit niet slim", stelt politiewoordvoerder Martin de Wit. "Maar we kunnen hem niet vervolgen omdat het als grap bedoeld was." De familie van Cheyenne zal nu toch nog alles op alles zetten om hem te laten boeten.