Cherelle is euforisch na geboorte van baby. Tot ze onder de douche gaat en dat een hele pijnlijke ervaring wordt

05 juni 2018

18u21

Bron: Daily Mail, News.com.au 0 De 25-jarige Cherelle Farrugia uit Wales beviel in januari van haar dochtertje. Twee maanden later begon ze last te krijgen van een vervelende huiduitslag op haar hele lichaam telkens ze een douche nam. Zich wassen werd plots een zeer pijnlijke martelgang.

"In eerste instantie dacht ik dat ik allergisch moest zijn voor een verzorgingsproduct, dus ben ik andere producten gaan gebruiken, maar de allergische reactie bleef zich voordoen", vertelt Cherelle.

"Vervolgens veronderstelde ik dat het misschien aan de temperatuur van het water lag. Maar toen ik de temperatuur wijzigde, bleef ik slecht reageren op zowel koud, lauw als warm water." Ook zweten, zwemmen en in de regen lopen, werden plots zeer onaangename ervaringen.

"Ik heb toen zelfs flessenwater en gefilterd water geprobeerd en tot mijn verbijstering had ik opnieuw een allergische reactie", verklaart Cherelle. Als mogelijke veroorzakers van alle ellende dacht ze ook aan een chloor of bacteriën in de douchekop, maar ook dat bleek een dood spoor.

Ze stond op het punt om de zoektocht te staken, toen ze op een zeldzame aandoening stootte: 'Aquagenic urticaria', een ontzettend pijnlijke allergie aan water waar wereldwijd 35 gevallen van bekend zijn. Een remedie is er niet.

Cherelle kreeg na de geboorte van Willow een postnatale depressie. Artsen vermoeden dat de zwangerschap en de daaropvolgende depressie haar hormoonspiegel zodanig hebben beïnvloed dat dit heeft geleid tot het ontwikkelen van de aandoening.

Aan patiënten wordt aangeraden om zo veel mogelijk contact met water te vermijden, niet in de regen te lopen, minimaal te zweten en slechts drie keer per week kort te douchen onder koud water.

Bovendien wordt de aandoening erger met de jaren. "Nu kan ik nog water drinken, maar ik heb gelezen dat er mensen zijn die door de aandoening helemaal geen water meer kunnen drinken omdat hun keel opzwelt," zegt ze. "Op een dag kan ik misschien ook helemaal geen water meer drinken."

Toch probeert Cherelle met een roze bril naar de toekomst te kijken." Het is misschien heel vervelend, maar ik ga er niet van dood.", besluit ze moedig.