Chemiereus Monsanto moet 253 miljoen betalen aan tuinier (46): "Hij kreeg kanker van onkruidverdelger Roundup" lva

11 augustus 2018

01u19

Bron: Belga, CNN, CBS News 41 De jury van een rechtbank in San Francisco heeft vrijdag de Amerikaanse agrochemiereus Monsanto veroordeeld tot het betalen van bijna 290 miljoen dollar (253 miljoen euro) aan schadevergoedingen aan de terminaal zieke 46-jarige Amerikaanse tuinier Dewayne Johnson. Volgens de jury liet Monsanto na om te waarschuwen voor het kankerverwekkende effect van de glyfosaathoudende onkruidverdelger Roundup, dat de tuinier jarenlang had gebruikt. Monsanto gaat in hoger beroep.

De voormalige tuinman en vader van twee kinderen Dewayne Johnson kreeg in 2014 op 42-jarige leeftijd de diagnose dat hij lijdt aan een non-hodgkinlymfoom, en dat de kanker niet meer te genezen is.

Johnson stelt dat zijn gebruik van Monsanto's onkruidverdelger Roundup daar de oorzaak van is. Twintig tot dertig keer per jaar verstoof hij liters Roundup via een tank op de grasvelden van een schoolterrein. Hij gaf aan dat hij er altijd zeer zorgvuldig mee omsprong.

"Ik redeneerde dat als het onkruid kon verdelgen, het goedje me ook kon ombrengen", zei hij voor de jury. Daarom zorgde hij altijd voor geschikte beschermkledij. Maar twee keer kwam hij per ongeluk in gevaarlijk contact met de herbicide: door de wind kreeg hij een deel in zijn gezicht, waarna hij uitslag kreeg over zijn hele lichaam.

Johnson belde de klantendienst en vertelde wat er was gebeurd maar Monsanto deed niets. Zijn advocaat Brent Wisner wees erop dat Monsanto "zijn klant op de hoogte had kunnen brengen van studies die op het kankerverwekkende effect van het product wijzen."

De juryleden stelden vast dat Monsanto "kwaadwillig" was en informatie over het risico op kanker bewust achterhield. Ook werd besloten dat onkruidverdelger Roundup en zijn professionele versie RangerPro "aanzienlijk" zouden hebben bijgedragen aan de ziekte van de eiser.

Monsanto ontkent echter dat er een verband bestaat tussen het bestandsmiddel glyfosaat en kanker en zegt juist over bewijs te beschikken dat het middel veilig is. Een van hun advocaten Sandra Adwards zei dat ze "heel veel sympathie hebben voor Johnson en zijn familie, zoals voor iedere kankerpatiënt, maar dat veertig jaar onderzoek en ervaring met het product tonen dat het geen kanker veroorzaakt."

De extreem hoge schadevergoeding is een optelsom. Johnsons loonverlies bedraagt tot op heden 819.882 dollar, het toekomstige loonverlies 1.403.327 dollar. Daar komen 37 miljoen dollar bij aan niet-economische verliezen in het verleden en toekomst. En tenslotte besliste de jury dat Monsanto ook nog een boete van 250 miljoen dollar moest betalen.

Europese Unie

Het is de eerste rechtszaak rond het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup. Tegen de chemiereus lopen nog duizenden andere zaken. Ook in Europa ligt glyfosaat onder vuur. De Europese Unie besloot vorig jaar de vergunning van het mogelijk kankerverwekkende middel met vijf jaar te verlengen. Dat besluit is mede gebaseerd op het oordeel van de Europese voedselveiligheidwaakhond EFSA dat het middel niet kankerverwekkend zou zijn.

Monsanto is pas overgekocht door het Duitse Bayer, dat al aankondigde dat de naam zou verdwijnen.