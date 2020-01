Chemieconcern Bayer wil nieuwe rechtszaken voorkomen en stopt misschien met verkoop van omstreden Roundup aan particulieren AW

30 januari 2020

11u59

Bron: Belga 4 Het Duitse chemieconcern Bayer zou overwegen om het omstreden onkruidbestrijdingsmiddel Roundup niet meer te verkopen aan particulieren. Dat zeggen anonieme bronnen aan de Duitse krant Handelsblatt.

In de Verenigde Staten is het bedrijf aangeklaagd door tienduizenden gebruikers van het onkruidmiddel, dat kankerverwekkend zou zijn. Het gaat vooral om particulieren. Bayer hoopt door de verkoopstop te voorkomen dat er meer rechtszaken bijkomen, zonder volledig te hoeven stoppen met de zeer lucratieve verkoop van Roundup.

Slechts een tiende van de omzet van het middel komt van particulieren, de rest van bedrijven, voornamelijk in de landbouw. De wereldwijde omzet van de onkruidverdelger bedroeg in 2018 naar schatting ruim 3,5 miljard euro.

10 miljard dollar aan schikkingen

Het bedrijf wil naar verluidt schikken rond de rechtszaken in de VS en onderhandelt daar nu over. Daar is volgens het financieel nieuwsagentschap Bloomberg een bedrag van rond de 10 miljard dollar (9,1 miljard euro) mee gemoeid. Bayer hoopt het Roundup-schandaal hiermee een halt toe te roepen. Daarom wil het maatregelen nemen om toekomstige rechtszaken te voorkomen.

In België mag Roundup al langer niet meer verkocht worden aan particulieren. Zij mogen het ook niet meer gebruiken. Professionele gebruikers mogen het wel nog aankopen én gebruiken.

