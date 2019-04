Chemieconcern Bayer moet van rechter verder bemiddelen in Roundup-proces TVC

12 april 2019

12u32

Een Amerikaanse rechter heeft het Duitse chemiebedrijf Bayer opgelegd om het bemiddelingsproces voort te zetten met de partijen die verklaren dat onkruidverdelger Roundup kankerverwekkend is. Hij vraagt het bedrijf om te proberen schikkingen te treffen met de klagers.

Meer dan 11.200 mensen hebben Bayer aangeklaagd in verband met Roundup in de VS, en het bedrijf heeft al in twee processen ongelijk gekregen. Afgelopen maand werd Bayer nog veroordeeld tot een schadevergoeding van 80 miljoen dollar; in augustus ging het om een bedrag van 78,6 miljoen. Een rechter in San Francisco heeft een derde proces in mei geannuleerd en is met vertrouwelijke gesprekken begonnen. "De partijen zouden een bemiddelaar moeten aanstellen", aldus rechter Vince Chhabria. "Als ze geen akkoord vinden, zal de rechtbank iemand aanduiden."

Sinds de eerste juridische nederlaag in augustus heeft Bayer al meer dan 30 miljard euro aan marktwaarde verloren

Volgens de rechter kunnen de middelen voor het proces in mei beter ingezet worden om te bekijken welke rechtszaken kunnen worden verworpen, welke naar staatsrechtbanken doorgestuurd moeten worden en welke teruggestuurd moeten worden naar federale rechtbanken.

Volgens analisten zou het aantal klagers tegen Bayer kunnen stijgen tot 15.000, terwijl een schikking zou kunnen oplopen tot 5 miljard euro.

Een woordvoerder van Bayer laat vrijdag weten dat het bedrijf "te goeder trouw" zal ingaan op de vraag tot bemiddeling. Daarnaast zal het bedrijf blijven focussen op het verdedigen van de veiligheid van onkruidverdelgers op basis van glyfosaat.

Het aandeel van Bayer veerde vrijdag op de beurs van Frankfurt op met 1 procent, nadat het vrijdag lager was geopend. Sinds de eerste juridische nederlaag in augustus heeft Bayer al meer dan 30 miljard euro aan marktwaarde verloren.